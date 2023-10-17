Светофоры отключат в центре Барнаула 17 октября

Устройства не будут работать не нескольких участках

Фото: unsplash.com

В Барнауле 17 октября из-за ремонта электросетей отключат светофоры в центре города, сообщили в мэрии.

Устройства не будут работать с 09:00 до 16:00 на площади Октября, площади Победы, на пересечении проспекта Строителей и улицы Деповской, а также в районе здания № 21 по проспекту Строителей.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

Ранее рассказали, когда закончится ремонт на путепроводах на Новом рынке.

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