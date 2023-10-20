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Сенатор от Татарстана Емельянов попал в ДТП

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Ему потребовалась операция

Фото: unsplash.com

Сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов попал в ДТП в своем регионе. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя республики в Совфеде Александра Терентьева, сейчас пострадавший находится в больнице – он перенес операцию.

“Да, попал в ДТП. Сейчас находится в больнице, прооперировали, находится в реанимации. Прогнозы положительные”, – сказал Терентьев.Он отметил, что у Емельянова есть переломы, но не уточнил какие.

По информации МВД, авария произошла утром 18 октября на дороге Чистополь – Нижнекамск. В ДТП приняли участие автомобили Toyota Land Cruiser и Volkswagen Polo. В результате ДТП водитель Toyota, 66-летний житель Зеленодольска, с различными травмами был госпитализирован.

новости Локтевский

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