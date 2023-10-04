Сервис-гараж с навесом построят в коммерческом квартале на въезде в Барнаул

Здание станет частью архитектурного комплекса

























Проект автосервиса на Павловском тракте, 200ф / Фото: ООО “Мастерская Золотова”

Административное здание по продаже и ремонту грузовых автомобилей построят на Павловском тракте, 200ф. Оно будет разноуровневым, фасады – с большой площадью остекления. Проект объекта презентовал на градсовете архитектор Владимир Золотов.

Он отметил, что ранее комиссия рассматривала эскизы черно-зеркального торгового центра, где заработает точка сети, реализующей тракторы, грузовики и другую технику. Вместе с этим зданием сервис-склад образуют комплекс.

Площадка строительства / Фото: ООО “Мастерская Золотова”

“Два объекта будут составлять микроансамбль с единой функцией. Площадка ниже (где ведется строительство ТЦ, – прим. ред.) завязана с этим участком: здесь будет продажа и обслуживание грузовиков. Они составляют единый комплекс, поэтому выдержаны в одной гамме. Мы старались выдержать и общее планировочное решение, чтобы эксплуатация площадок была удобной”, – отметил Владимир Золотов.

На перекрестке улиц размещена самая высокая часть здания с антресольным этажом, где располагается административный блок.

Также предусмотрены помещения для предпродажной подготовки транспорта и реализации автомобилей, большой навес на колоннах.

“Грузовик заезжает, обслуживается и уезжает. Есть парковки для легкового транспорта, часть территории отдана под благоустройство. Так как заказчик идет на комплексное осуществление, мы сразу делаем проезды, тротуары, зебру, освещение”, – отметил архитектор.

Владимир Золотов обратил внимание, что квартал, где запроектированы здания, уже сформирован: вымежеваны участки, появляются улицы, есть дублирующий проезд параллельно Павловскому тракту, заасфальтирована дорога, которая располагается в центре микрорайона.

“Мы стараемся этот район комплексно запроектировать, создать общую организованную удобную среду, которая будет в дальнейшем первым фоном для восприятия жилой застройки в северном направлении. Многие объекты запущены в эксплуатацию. К некоторым зданиям подведены дороги”, – сообщил Владимир Золотов.

В результате комиссия без обсуждения единогласно одобрила проект сервиса.

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