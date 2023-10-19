Сибиряк получил штраф за то, что переоделся в форму полицейского и обнимал прохожих
Таким образом молодой человек хотел поднять настроение окружающим
Фото: amic.ru
В городе Белово Кемеровской области мужчина переоделся в форму полицейского и обнимал прохожих, чтобы поднять им настроение. Как сообщает Telegram-канал Baza, 23-летнего парня оштрафовали.
Отмечается, что часть жителей города не обрадовались такому “правоохранителю” – некоторые из них никогда не видели доброжелательных полицейских и поначалу даже испугались. Однако вскоре добряка увидели настоящие полицейские, которые его доставили в отдел.
В результате молодого человека оштрафовали по двум статьям – за мелкое хулиганство и незаконное ношение форменной одежды. Как заявил мужчина, для него это стало уроком.
город Горняк
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