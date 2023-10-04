Синоптик рассказала, когда волна холода накроет Алтай после довольно теплой погоды

Скоро столбики термометров будут колебаться от плюсовых к минусовым значениям

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Спокойная без осадков и довольно теплая для второго месяца осени погода, которая установилась в Алтайском крае, сохранится до 10 октября, температура воздуха начнет ежедневно повышаться с 5-го числа, рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

Уже к выходным столбики термометров днем покажут +15…+20 градусов.

“К 10 октября температура ночью повысится до +2…+7 градусов. Днем в среду у нас ожидается +12…+17 градусов, а к концу первой декады будет уже +15…+22 градуса”, – рассказала синоптик.

Волна холода ожидается в начале второй декады октября. В эту десятидневку столбики термометров будут колебаться от +13….+18 до -4…-1 градуса.

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