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“Система захлебнулась”. Психолог о том, почему дети не хотят учиться и что делать

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Нейропсихолог рассказала, как родители и дети становятся жертвами школьной воронки, кто в этом виноват и как из нее выплыть

Изображение от gpointstudio на Freepik

Учителя все чаще жалуются, что растет число детей, не желающих учиться. И это – даже в начальной школе, то есть в том возрасте, когда тяга к получению новых знаний и навыков в ребенке заложена природой. Причем всплеск родительских жалоб на детские протесты ходить в школу и делать домашние задания эксперты отмечают в самом начале учебного года, когда списать все на усталость пока еще невозможно. Почему осенью опадают не только листья, но и учебная мотивация и можно ли ее вернуть, amic.ru рассказала барнаульский нейропсихолог Лариса Головина.

Учебный набор

Мотивация – это сложный психический процесс, отмечает эксперт. Когда человек испытывает потребность в чем-либо, внутри него возникает психическое напряжение, мозг начинает активно искать “предмет” или мотив, с помощью которого можно было бы решить стоящую перед ним задачу.

Мотивация лежит в основе любого действия. “Нет мотива, нет и деятельности”, – говорят психологи. Простой пример: чувство голода. Спектр мотивов для его удовлетворения может быть невероятно широк: отобрать пирожок у товарища (один вид деятельности), сходить в кафе (другой), заказать доставку готовых блюд (третий), взять продукты и приготовить еду самостоятельно (четвертый) и так далее.

“Если уж мотивация для удовлетворения чувства голода так непроста, что уж тогда говорить об учебном процессе?” – отмечает эксперт.

Интерес к учебе может быть обусловлен тем, что ребенку хочется получать абсолютно новые для него знания и навыки, или тем, чтобы использовать знания и навыки для повышения своего социального статуса (стать отличником, победить на олимпиаде и т.п.), или тем, чтобы получить одобрение значимого для него взрослого, – и так далее. Учебная мотивация – это всегда не один мотив, а целый их набор, и внутри него происходит постоянная борьба, какой из мотивов будет “рулить” поведением.

Не хочу! А почему?

“А теперь представьте, что будет, если мотив утратит свою побудительную силу? Например, первоклассник ожидал, что в школе будет интересно, а до этого он ходил в речевой детский сад, где базовая подготовка перекрывает минимум уровня первого класса – он все это уже знает, естественно, на уроках ему скучно, мотив угас. Или ребенок, мотивированный повышением своего социального статуса, столкнулся с ситуацией несправедливой оценки и понял, что, как ни старайся, эту предвзятую систему ему не преодолеть – мотив опять перестает работать. Или родители в глазах ребенка обесценили учительницу (значимого для него взрослого), осуждая ее педагогические подходы – ну и зачем тогда биться за одобрение такого “сомнительного” человека?” – рассуждает Лариса Головина.

Чем меньше включены механизмы непроизвольной регуляции (интерес, удовольствие), тем чаще ребенку приходится прибегать к произвольной регуляции, заставлять себя выполнять деятельность усилием воли. И вот тут, уверена эксперт,  успех ждет тех, кто наиболее самостоятелен и организован в обычной жизни.

Если ребенку на протяжении всей его дошкольной жизни давали только готовые решения, не позволяя самостоятельно делать выбор даже в простых ситуациях (зачем ты взял сумку? рюкзак удобнее!), не разрешая нести ответственность за свои поступки (пролил молоко сын, а вытирает мама), не обучая его упорядочивать свою жизнь согласно внешним задачам (что еще за расписание – я не хочу делать это сейчас!), то учебная деятельность окажется для него непосильной ношей.

“Те, кого жизнь не готовила к учебному процессу, лучше всего видны среди первоклассников: чрезмерные усилия, которые нетренированная психика теперь вынуждена тратить на волевой контроль, оборачиваются истериками, нервными тиками, энурезом. Но и у старшеклассников мотивация к учебе порой становится большой проблемой – и вот в родительских чатах мамы и папы спрашивают домашние задания для своих детей”, – говорит Лариса Головина.

Жертвы школьной воронки

Самое страшное последствие снижения учебной мотивации заключается не в плохих школьных баллах. Куда более важны “оценки”, которые вы будете получать от самой жизни, уверена Лариса Головина:

“Когда ребенок идет в школу – неважно, в первый класс или в шестой – меняется уклад всей семьи. Но помогать, подсказывать, направлять – это одно. А когда учеба ребенка засасывает вас самих в бездонную черную воронку, когда все ваши личные дела планируются по остаточному принципу (вот сделаем домашку, а если время останется, тогда и кино посмотрю), когда приходится применять все больше усилий, уговоров, угроз, требований – это индикатор того, что семейная система захлебнулась и пора что-то менять”.

И трансформацию надо начинать с родителей. Опираясь на свой опыт, Лариса Головина утверждает, что немотивированные ученики – это почти всегда дети определенных родителей: гипермотивированных или, наоборот, противоречивых в своих требованиях, занимающихся бесконечным попустительством в процессе воспитания.

“Для первых ребенок является объектом, а не субъектом. Как в детском саду они брали руку своего Петечки и в буквальном смысле сами ею выводили крючки в прописях, так и, проводив его в школу, продолжают сидеть с ним рядом во время выполнения домашнего задания. Вторые же постоянно выдвигают ребенку требования, которых не способны придерживаться сами. Кричать “убирай немедленно игрушки, иначе все повыкидываю!”, а через пять минут рыдать и просить у ребенка прощения – какой в этом педагогический смысл? Чадо быстро смекнет, что родитель находится в слабой позиции и под эмоциональным давлением его можно склонить к выгодному решению”, – указала эксперт.

В поисках багов

Первое и самое сложное, что необходимо сделать таким родителям, – это расширить картину собственного мира: субъектом ребенок должен стать, прежде всего, в их голове. Ну а в дальнейшем необходимо поддерживать этот статус – наделять его обязанностями, признавать за ним права, считаться с его мнением и так далее.

“Ребенок отказывается есть суп, который вы приготовили. Объектное отношение означает, что родитель так или иначе впихнет ему этот суп – через приказ, угрозу, уговор, шантаж. Если же он относится к своему ребенку как к субъекту, то спросит: “А что ты хотел бы поесть? Блинчики? Чудесно! Как ты готов поучаствовать в этом процессе? Сходишь за молоком? Просеешь муку? Заведешь тесто? Будешь смазывать их маслом и фаршировать начинкой? Как именно ты готов вложиться, чтобы получить то, что ты хочешь? Никак? Ну тогда ешь то, что доступно: суп”. И так абсолютно в любой ситуации: с ребенком нужно вести диалог с позиции его активности и свободы воли”, – приводит пример психолог.

Формируя мотивацию к учебе, важно научить ребенка учиться. Как в известной притче о рыбе и удочке: “Хочешь накормить человека один раз – дай ему рыбу. Хочешь, чтобы он был сыт всю жизнь, – научи его рыбачить”. Когда родители каждый раз делают домашние задания со своим ребенком – они дают ему рыбу. Когда они прививают ему навыки самоорганизации, самоконтроля, учат распределять нагрузку, работать с информацией и так далее – они учат его рыбачить.

“Печаль в том, что родители могут понимать наличие проблемы, но не всегда сами владеют нужными механизмами, тогда стоит обратиться за помощью к специалистам”, – говорит Лариса Головина.

В этом смысле школа напоминает процесс тестирования программного обеспечения на ошибки и дефекты – так называемые баги. Падение учебной мотивации у ребенка говорит о наличии таких “багов” в системе семейного воспитания и о трудностях у самих родителей. И мудростью со стороны взрослых в этом случае будет не свалить вину на ребенка, не бесконечно его наказывать, не загружать дополнительными занятиями, а найти истинные причины проблемы и кропотливо работать над их устранением.

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