Скажите эту фразу сотруднику на почте – тут же пройдете вперед без очереди

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01 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Поход на почту у большинства россиян ассоциируется с огромными очередями и, как следствие, массой отрицательных эмоций. Вы можете потратить в отделении час, а то и два, ожидая, пока на табло электронной очереди появится ваш номерок. Перспектива так себе. Пишет «А теперь внимание!».

Но есть одна небольшая хитрость, о которой хорошо осведомлены те, кому часто приходится ходить на почту. Не секрет, что наибольшая очередь скапливается среди тех клиентов, кому нужно отправить письмо. Обслуживание в этом сегменте долгое, никто никуда не торопится.

Иногда в очередь встает так много народу, что некоторые, не желая ждать, просто убегают из отделения. Поэтому тем, кто стоит позади, приходится выжидать, когда пройдут «пустые» номера. Сотрудники почтового отделения в это время, как правило, ничем не заняты. Здесь вы и можете применить хитрость: просто подойдите к свободному оператору и попросите продать конвертик. В этом-то вам точно не откажут, пусть даже и не подошла ваша очередь. Быстро заполняйте строки на конверте и несите его обратно для оформления – 99%, что оператор абсолютно ничего вам не скажет и, по сути, пропустит вас вперед.

Справедливо будет отметить, что это всего лишь хитрость – она никак не регламентирована правилами обслуживания в отделении, и тут стоит просто надеяться на случай. Но это гораздо лучше, чем ждать еще полчаса, пока до вас дойдет очередь.

Фото: zazakupkami.ru

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Автор: vizitka01

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