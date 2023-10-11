Ловим последние теплые дни в крае

Фото: Алина Богомолова

Бабье лето в этом году не перестает нас радовать даже в октябре. В сочетании с золотыми деревьями на улице последние дни – настоящая сказка. Аллеи, парки и даже простые дворы зовут гулять и шелестеть опавшими листьями. Однако наслаждаться этим великолепием остается совсем немного: к концу рабочей недели в регион придет похолодание и дожди. Так что успеваем ловить теплые деньки и запасаться уютными воспоминаниями к зиме.

Наши фотокорреспонденты прогулялись по волшебному Барнаулу.









































































Золотая осень в парке “Изумрудный” / Фото: Алина Богомолова / amic.ru





















































Золотая осень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Горняк22



Источник