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Сказочный чертог. Золотая осень в Барнауле

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Ловим последние теплые дни в крае

Фото: Алина Богомолова

Бабье лето в этом году не перестает нас радовать даже в октябре. В сочетании с золотыми деревьями на улице последние дни – настоящая сказка. Аллеи, парки и даже простые дворы зовут гулять и шелестеть опавшими листьями. Однако наслаждаться этим великолепием остается совсем немного: к концу рабочей недели в регион придет похолодание и дожди. Так что успеваем ловить теплые деньки и запасаться уютными воспоминаниями к зиме. 

Наши фотокорреспонденты прогулялись по волшебному Барнаулу. 

Золотая осень в парке “Изумрудный” / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Золотая осень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Горняк22

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