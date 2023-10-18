В помещениях уже расставляют мебель, вешают таблички и устанавливают оборудование

Фото: страница главврача Дмитрия Денисова во “ВКонтакте”

Конкретной даты, когда барнаульская поликлиника № 14 начнет работу в новом гигантском здании на ул. Лазурной, 46, пока нет. Об этом amic.ru сообщили в региональном Минздраве. Там лишь подчеркнули, что медучреждение точно начнет принимать пациентов в новых помещениях до конца 2023 года.

В ведомстве отметили, что само здание уже готово. Работы по его запуску в эксплуатацию находятся на завершающей стадии: остались “последние штрихи”.

“В настоящее время в новом здании идет установка мебели в кабинетах, монтаж оборудования и навигационных систем. Завершается строительство парковки возле учреждения, проводится благоустройство прилегающей территории”, – пояснили в Минздраве Алтайского края.

О работах вокруг поликлиники в начале октября рассказывал на своей странице во “ВКонтакте” главный врач медучреждения Дмитрий Денисов. Строящаяся парковка будет рассчитана на 170 машино-мест, а возле главного входа сделают альпийскую горку – красивый дизайнерский цветник, выполненный из камней.

Весной 2023-го министр здравоохранения региона Дмитрий Попов пояснял, что переезд поликлиники в новое здание будет постепенным, чтобы ни на день не прерывать процесс оказания медпомощи. Перемещение всех медиков займет около месяца.

Кстати, перед переездом поликлиника уже успела сменить название. Официально она теперь называется “Консультативно-диагностическая поликлиника № 14”. Как пояснил главврач медучреждения, поликлиника значительно расширяет свой профиль. Там появятся и новые отделения, и узкие специалисты, и высокотехнологичное оборудование. Поэтому медучреждение и переименовали.

Напомним, строительство нового корпуса для 14-й поликлиники началось в 2020 году по программе “Модернизация первичного звена здравоохранения”. Общая стоимость проекта превысила 1,5 млрд рублей. Итогом работ должна стать современная “суперполиклиника”, в которой все сотрудники находятся в одном месте. Кстати, это будет первая почти за 40 лет поликлиника, которую с нуля построили в Барнауле.

горняк



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