СМИ: на предприятиях “ЯШЗ Авиа” и “Нортек” в Барнауле ввели внешнее управление

Теперь заводами, вероятно, будет управлять московская компания “Росхим”

Фото: amic.ru

На предприятиях “ЯШЗ Авиа” и “Нортек”, которые работают в Барнауле на площадке шинного завода, введено внешнее управление. Об этом сообщает “Толк” со ссылкой на три источника.

Предположительно, такое решение приняли в Минпромторге России. Теперь заводами, вероятно, будет управлять московская компания “Росхим”. Одной из причин произошедшего могло стать недостаточно эффективное исполнение гособоронзаказа. Кроме того, причиной мог послужить пожар, который нарушил производственные планы предприятий, кадровый кризис и возможные проблемы с производством новой шины для самолетов МС-21 и SJ-100.

В публикации утверждается, что директор Алексей Терехович уже может быть отстранен от исполнения своих обязанностей, поскольку фактически к управлению предприятиями “Росхим” приступил уже в четверг, 12 октября. При этом речь идет именно о государственном управлении, хотя компания не является государственной.

Отметим, что “Нортек” производит шины для наземной техники, а “ЯШЗ Авиа” пока является единственным в России производителем авиашин. Оба предприятия имеют оборонзаказ.

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