Советский физик погиб в результате атаки ХАМАС на Израиль

Сергей Градескул и его жена погибли у себя дома в городе Офаким

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81-летний советский физик-теоретик Сергей Гредескул и его жена погибли в результате атаки палестинской группировки ХАМАС на Израиль.

Об этом сообщил академик РАН Алексей Хохлов в телеграм-канале.

“7 октября в ходе террористической атаки боевиков ХАМАС в своем доме в городе Офаким были убиты Сергей Андреевич Гредескул и его супруга”, – написал он.

С 1967 года Гредескул работал в Физико-техническом институте Украинской ССР. В 1972-м ушел в харьковский Физико-технический институт низких температур им. Б. И. Веркина. С 1991 года Гредескул был профессором в университете Бен-Гуриона в Беэр-Шеве. Автор около 100 научных статей и монографии “Введение в теорию неупорядоченных систем”.

7 октября между Палестиной и Израилем начался очередной конфликт. Палестину поддержали арабские государства. Израиль запросил поддержку у США и стран НАТО.

В связи с этим российские эксперты рассказали amic.ru, почему на Ближнем Востоке может вспыхнуть большая война.

горняк



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