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Сокращать или нет — вот вопрос: стало известно, что решили в Госдуме с новогодними каникулами

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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13 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В Госдуме обсудили вопрос о продлении майских выходных за счет сокращения новогодних каникул. Нерабочими предлагалось сделать дни с 1 по 5 мая. Пишет Теперь Внимание!

Стало известно, что парламентарии отказались от этого проекта. Депутат ГД Тамара Фролова считает, что новогодние каникулы — удивительное время, которое нельзя сокращать.

«Это время, которое мы проводим с родными и близкими. Поэтому лично я против сокращения новогодних каникул за счет увеличения майских праздников <…> На мой взгляд, совершенно нерационально увеличивать число майских выходных. Логичнее сохранить привычное по году соотношение праздничных и рабочих дней», — цитирует ее издание «Подмосковье сегодня».

Фото: Опарин Даниил/АТВ

ИСТОЧНИК

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