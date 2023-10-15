15.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Бизнес
Что ждет мировую экономику
Бизнес
Почему поднялись цены на бензин
Бизнес
В Алтайском крае отметят День работников пищевой промышленности
Новости Алтай
Сокрушительная сила в центре Европы: Экс-полковник армии США описал неожиданный финал СВО
Новости Алтай
Пришлось извиняться: Конгрессмен поздравил американских моряков открыткой с русским кораблём.
Новости Алтай
Журналистка CNN публично извинилась за новость про «обезглавленных израильских младенцев»

Коллекция категорий

Бизнес186 Новости
Здоровье434 Новости
Новости Алтай1877 Новости
Новости Горняк232 Новости
Образование224 Новости
Общество449 Новости
Объявления80 Новости
Политика387 Новости
Спорт259 Новости
Платим за интересные новости!

Сокрушительная сила в центре Европы: Экс-полковник армии США описал неожиданный финал СВО

редактор ГОРНЯК2201 минуты

 | 

14 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Бывший полковник американской армии и экс-начальник штаба госсекретаря Колина Пауэлла Лоуренс Уилкерсон описал неожиданный для США финал СВО. По его словам Россия может стать сокрушительной силой в самом центре Европы. Пишет Царьград.

По словам Уилкерсона, украинские войска “самоубиваются” на оборонительных укреплениях русской армии. Если Россия и дальше будет столь эффективно обескровливать Киев, что такое положение дел “пригласит” русскую армию к наступлению.

Россия сможет занять значительные части Украины, на которые никогда не претендовала, которые она не хочет, не хотела первоначально. Нам нужно было еще несколько недель назад сесть за стол переговоров для дипломатического решения. Я просто надеюсь, что еще не слишком поздно, – отмечает экс-полковник американской армии.

Лоуренс Уилкерсон отмечает, что у России появился стимул для занятия новой позиции в конфликте. Москва решила не ориентироваться на выборы в США и занять столько территории Украины, сколько получится.  

Это не то, что мы хотели получить. Мы не хотим получить эффективную российскую сокрушительную силу в сердце Европы, – заявил Уилкерсон.

Фото: TSITSAGI NIKITA/NEWS.RU/GLOBALLOOKPRESS

ИСТОЧНИК

новости Алтайский

Добавить комментарий

Похожие новости