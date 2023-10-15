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14 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Бывший полковник американской армии и экс-начальник штаба госсекретаря Колина Пауэлла Лоуренс Уилкерсон описал неожиданный для США финал СВО. По его словам Россия может стать сокрушительной силой в самом центре Европы. Пишет Царьград.

По словам Уилкерсона, украинские войска “самоубиваются” на оборонительных укреплениях русской армии. Если Россия и дальше будет столь эффективно обескровливать Киев, что такое положение дел “пригласит” русскую армию к наступлению.

Россия сможет занять значительные части Украины, на которые никогда не претендовала, которые она не хочет, не хотела первоначально. Нам нужно было еще несколько недель назад сесть за стол переговоров для дипломатического решения. Я просто надеюсь, что еще не слишком поздно, – отмечает экс-полковник американской армии.

Лоуренс Уилкерсон отмечает, что у России появился стимул для занятия новой позиции в конфликте. Москва решила не ориентироваться на выборы в США и занять столько территории Украины, сколько получится.

Это не то, что мы хотели получить. Мы не хотим получить эффективную российскую сокрушительную силу в сердце Европы, – заявил Уилкерсон.

Фото: TSITSAGI NIKITA/NEWS.RU/GLOBALLOOKPRESS

Автор: vizitka01

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