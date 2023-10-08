Солдат Израиля расстреливают в казармах и на улицах, при захвате танка Меркава экипаж линчевали

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07 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Боевики ХАМАСа продолжают бойню в ходе захвата населённых пунктов Израиля после начавшейся сегодня утром масштабной атаки. Пишет Русская Весна.

Появились жестокие кадры с солдатами Израиля, которых расстреляли в казармах и на улицах.

На видео зафиксировано, как при захвате танка Меркава экипаж линчевали.

В ходе атаки ЦАХАЛа на базу убито немало израильских военных, в одном из подбитых танков Merkava солдат выволокли и расстреляли.

Также трупы израильских военных лежат на улицах, их убили в ходе перестрелок.

Кроме того, в ходе атак палестинцы захватили в плен немало солдат Израиля, их вывозят в Газу.

Одна из девушек-военных изувечена вероятно при захвате базы ЦАХАЛ, у нее переломаны кости.

Фото: Русская Весна

Автор: vizitka01

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