Солдат Израиля расстреливают в казармах и на улицах, при захвате танка Меркава экипаж линчевали
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07 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Боевики ХАМАСа продолжают бойню в ходе захвата населённых пунктов Израиля после начавшейся сегодня утром масштабной атаки. Пишет Русская Весна.
Появились жестокие кадры с солдатами Израиля, которых расстреляли в казармах и на улицах.
На видео зафиксировано, как при захвате танка Меркава экипаж линчевали.
В ходе атаки ЦАХАЛа на базу убито немало израильских военных, в одном из подбитых танков Merkava солдат выволокли и расстреляли.
Также трупы израильских военных лежат на улицах, их убили в ходе перестрелок.
Кроме того, в ходе атак палестинцы захватили в плен немало солдат Израиля, их вывозят в Газу.
Одна из девушек-военных изувечена вероятно при захвате базы ЦАХАЛ, у нее переломаны кости.
Фото: Русская Весна