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“Сообразили на троих”. Путин рассказал, с кем отпраздновал день рождения

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Он отметил, что это было не придуманное мероприятие и они “давно к этому шли”

Фото: unsplash.com

Президент РФ Владимир Путин, говоря о том, как он отмечал свой день рождения, рассказал, что пообедал вместе с лидерами Узбекистана и Казахстана: “сообразили на троих”. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что это было не придуманное мероприятие и они “давно к этому шли”.

“И чтобы к этому сезону отопительному подать газ, все сделали, реально все это было готово где-то первого числа, уже пробные пуски сделали, к 6-7 уже подобрались… действительно, так получилось. Они остались на 7-е число, на обед, мы с ними втроем посидели, сообразили на троих”, – рассказал президент.Напомним, что 7 октября президенту России Владимиру Путину исполнился 71 год. На посту главы государства он находится уже 19 лет, еще четыре года проработал в должности премьер-министра.

новости Локтевский

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