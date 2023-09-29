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Соцсети: смертельная авария произошла на трассе в Алтайском крае

редактор ГОРНЯК2201 минуты

По словам очевидцев, водителя-женщину зажало в машине, еще два человека получили травмы

Фото: “Инцидент Барнаул”

Смертельная авария произошла в Алтайском крае. Как сообщает паблик “Инцидент Барнаул”, ДТП случилось на алейской трассе возле села Калистратиха.

По словам очевидца, в результате лобового столкновения погиб один человек. Водителя-женщину зажало в автомобиле. По ее словам, она беременна. Еще два человека получили различные травмы.

“На место происшествия приехали сотрудники ДПС, скорую ждем”, – рассказал свидетель происшествия.

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