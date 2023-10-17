Спектакль об американской тюрьме по книге Марии Бутиной покажут в Барнауле

“Тюремный дневник” поставили в “Театре на Бутырке” и теперь везут на Алтай

Фото: пресс-служба ФСИН РФ

Спектакль “Тюремный дневник” по книге депутата Госдумы Марии Бутиной об американской тюрьме покажут в Барнауле. Об этом журналистам во время пресс-конференции сообщила врио министра культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Автором инсценировки и режиссером стал действующий сотрудник центра обеспечения учебно-воспитательной работы ФСИН России Роман Залиев. Роли исполнили Ольга Осипова, Сергей Лазарев, Татьяна Макурина, Сергей Еремеев и Ирина Шварц – актеры “Театра на Бутырке”. В прошлом году постановку уже показали в Санкт-Петербурге. С тех пор ее показывают в учреждениях ФСИН, а сейчас творческая группа вместе с Марией Бутиной приедет в Барнаул.

“Это история Марии Бутиной, человека, который родился в Барнауле. Она полтора года провела в американской колонии. Это спектакль о том, что она там пережила”, – пояснила журналистам Елена Безрукова.

Уроженку Алтайского края Марию Бутину арестовали в Соединенных Штатах в июле 2018 года и приговорили к 18 месяцам тюремного заключения за “сговор с целью работы на иностранное правительство”. В конце 2019-го Бутину выпустили на свободу. После этого она написала книгу “Тюремный дневник”.

“Очень важно, чтобы эту историю узнали как можно больше россиян, особенно молодежи, тогда мои страдания были не напрасны. И дай Бог никому больше не придется так дорого платить за наивность в отношении “западной демократии”, – говорила о постановке “Тюремный дневник” Мария Бутина.

Спектакль покажут до конца 2023 года в концертном зале “Сибирь”.

город Горняк



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