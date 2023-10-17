17.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Общество
Госдума рассмотрит отзыв ратификации ДВЗЯИ
Общество
“Не злите нас”. Турки пришли в восторг от предупреждения Путина в адрес США
Политика
Перспектив ратификации Вашингтоном ДВЗЯИ не просматривается, заявили в МИД
Политика
Володин встретился с генсекретарем Компартии Вьетнама
Политика
Европа меняется. Еще один друг Украины лишился власти
Мир
“Полный болван”. В США обвинили Зеленского в наглом шантаже

Коллекция категорий

Бизнес193 Новости
Здоровье450 Новости
Новости Алтай2001 Новости
Новости Горняк233 Новости
Образование232 Новости
Общество466 Новости
Объявления80 Новости
Политика427 Новости
Спорт262 Новости
Платим за интересные новости!

Спектакль об американской тюрьме по книге Марии Бутиной покажут в Барнауле

редактор ГОРНЯК2201 минуты

“Тюремный дневник” поставили в “Театре на Бутырке” и теперь везут на Алтай

Фото: пресс-служба ФСИН РФ

Спектакль “Тюремный дневник” по книге депутата Госдумы Марии Бутиной об американской тюрьме покажут в Барнауле. Об этом журналистам во время пресс-конференции сообщила врио министра культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Автором инсценировки и режиссером стал действующий сотрудник центра обеспечения учебно-воспитательной работы ФСИН России Роман Залиев. Роли исполнили Ольга Осипова, Сергей Лазарев, Татьяна Макурина, Сергей Еремеев и Ирина Шварц – актеры “Театра на Бутырке”. В прошлом году постановку уже показали в Санкт-Петербурге. С тех пор ее показывают в учреждениях ФСИН, а сейчас творческая группа вместе с Марией Бутиной приедет в Барнаул.

“Это история Марии Бутиной, человека, который родился в Барнауле. Она полтора года провела в американской колонии. Это спектакль о том, что она там пережила”, – пояснила журналистам Елена Безрукова.

Уроженку Алтайского края Марию Бутину арестовали в Соединенных Штатах в июле 2018 года и приговорили к 18 месяцам тюремного заключения за “сговор с целью работы на иностранное правительство”. В конце 2019-го Бутину выпустили на свободу. После этого она написала книгу “Тюремный дневник”.

“Очень важно, чтобы эту историю узнали как можно больше россиян, особенно молодежи, тогда мои страдания были не напрасны. И дай Бог никому больше не придется так дорого платить за наивность в отношении “западной демократии”, – говорила о постановке “Тюремный дневник” Мария Бутина.

Спектакль покажут до конца 2023 года в концертном зале “Сибирь”.

город Горняк

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости