Спортзал для занятий волейболом возведут в центре Барнаула среди новостроек

Проект рассмотрели 19 октября на заседании градсовета

























Проект спортцентра в Барнауле

Спортивный комплекс с залом для занятий волейболом построят в центре Барнаула на ул. Димитрова, 152, на пересечении с переулком Ядринцева. Рядом уже возвели несколько больших жилых комплексов, и спортивный центр, по задумке его владельцев, должен стать одним из мест притяжения жителей данной части краевой столицы. Проект рассмотрели 19 октября на заседании градсовета Барнаула.

Каким будет спортцентр?

Проект спортцентра представлял архитектор Владимир Золотов. Инвестором выступает “Алтай Лада Плюс”. Двухэтажный зал расположится рядом с переулком Революционным и участком на улице Димитрова, 150, где “СтройГАЗ” планировал много лет назад построить огромную высотку. Однако застройщик обанкротился и в итоге участок забрала себе компания “Т-Строй”, которая позже отказалась от реализации проекта.

По словам Владимира Золотова, застройщик хотел объединить два участка, но идею воплотить в жизнь сложно. На территории, где в будущем появится спортивный объект, сейчас оставляют автомобили жители соседних домов. Среди особенностей также перепад рельефа на три метра.

Здание спортцентра будет двухэтажным. Его общая площадь около 1,1 тысячи квадратных метров. Внутри появится большой зал для занятий волейболом, а также раздевалки, тренерские и другие помещения для тренировок. Вход в здание расположится на пересечении переулка Революционного и улицы Димитрова.

Центральный фасад будет полностью состоять из панорамного остекления. По вечерам объект будет украшать подсветка.

Что сказали эксперты о проекте?

В целом члены градсовета похвалили то, как выглядит здание. Например, Сергей Шадрин сравнил витражи с тем, что делали в СССР.

Евгений Носенко усомнился, что 10-метровой высоты потолка хватит для того, чтобы заниматься волейболом. Однако представитель застройщика пояснил, что подобные центры для волейбола уже строили в Барнауле и к их качеству ни у кого претензий не было.

С более жесткой позицией выступил архитектор Сергей Боженко. По его мнению, члены градсовета снизили требования к проектам. Учитывая, что спорткомплекс расположится в центре Барнаула, он должен быть более красивым.

“Этот фасад утилитарен до невозможности. Все эти черные стены, невнятные подпорные стенки, главный вход, отделенный от места парковки. От такого известного архитектора мы вправе требовать большего: динамичного, пластичного решения для спортивного объекта”, – отметил Сергей Боженко.

В итоге члены градсовета большинством голосов поддержали проект и в ближайшее время инвестор начнет его строительство.

новости Локтевский



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