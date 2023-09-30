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Средний размер пенсии в 2024 году может составить более 23 тысяч рублей

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Она вырастет на 7,5%

Фото: unsplash.com

Средний размер пенсии после индексации на 7,5% для неработающих пенсионеров в 2024 году может составить 23 405 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда России.

“В результате перерасчета с 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1 628 рублей и составит 23 405 рублей”, – говорится в сообщении.Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении МРОТ с 2024 года в размере 19 242 рублей. В документе уточняется, что рост суммы МРОТ составит 18,5%. Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год вырастет до 47,7%.

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