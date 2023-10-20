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Срезали стояки. Жильцы многоэтажки в Южном боятся уйти в зиму без отопления

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В подрядной организации заявили, что завершить капремонт в срок не получится

Дом на ул. Чайковского, 4 / Фото: “Яндекс Карты”

Жильцы первого подъезда четырехэтажного дома на улице Чайковского, 4, в барнаульском поселке Южном пожаловались на вырезанные стояки в квартирах, пишет “Толк”.

Жильцы рассказали, что добивались капремонта в суде, который встал на их сторону еще в 2014 году. Но решение вплоть до недавнего времени игнорировалось.

Этой осенью по квартирам первого подъезда прошлись рабочие и частично срезали стояки. В итоге люди до сих пор мерзнут и опасаются, что так и уйдут в зиму без тепла, так как начатое никто не доделывает.

Жильцы обратились в прокуратуру, после чего директора подрядной организации “Торг ТрансГрупп” Александра Морина вызвали в прокуратуру Центрального района Барнаула “для объявления предостережения о недопущении нарушения требований федерального законодательства”, а исполнение контракта поставили на контроль.

Издание отмечает, что в паспорте объекта начало капремонта датируется 28 ноября 2022 года, но, как рассказал прораб подрядчика Андрей Симененко, фактически работы начались только этой весной, причем из-за нехватки кадров в срок их завершить не получится. “Мало кто соглашается работать на вторичном жилье. Тут сплошные нервы”, – пояснил он. Также добавил, что стояки отопления предстоит заменить по всему дому, но пока дальше первого подъезда продвинуться не удалось.

В обслуживающей дом управляющей компании “Южком-Сервис” предложили адресовать вопросы в городской комитет ЖКХ, поскольку именно заказчик капремонта. Там оперативный комментарий изданию не предоставили.

город Горняк

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