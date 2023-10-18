Стало известно, кто вошел в топ-10 премии “Народный знак качества”
Публикуем шорт-листы народной премии
Ставки сделаны, ставок больше нет – в масштабной премии “Народный знак качества” завершен первый этап. Вы и только вы номинировали почти 500 алтайских компаний: медицинских центров, автосервисов, ресторанов, застройщиков, торгово-развлекательных центров. И теперь в каждой из 15 открытых номинаций организаторы – информационный портал amic.ru* и радиостанция Business FM* Барнаул – составили шорт-листы из 10 компаний. Туда вошли те, кто набрал наибольшее количество номинирований от жителей региона.
И мы готовы назвать тех, кто проходит во второй этап. Совсем скоро запустим голосование теперь уже за одного победителя в каждой номинации. А пока смотрите, кто они, ваши самые любимые компании.
Подчеркнем, в рамках каждой номинации компании указаны в алфавитном порядке, и это никак не связано в количеством голосов в первом этапе.
Итак, вот они, наши топ-10:
“Автодилер года”:
- “Автоцентр АНТ”;
- “АЕМ Холдинг”;
- “Альбион-Моторс”;
- “Барнаул-Моторс”;
- “Большой-техника”;
- “Реал”;
- “Союз-Авто”;
- “Тисс Авто”;
- “ЭлитАвто Барнаул”.
Это единственная номинация, где в шорт-листе будет девять компаний.
“Автосалон года”:
- “Автоцентр АНТ”;
- “АЕМ Холдинг”;
- “Барнаул-Моторс”;
- “Первый номер”;
- “Реал”;
- “Сибирь Авто”;
- “Союз-Авто”;
- “ЭлитАвто Барнаул”;
- DAna Motors (“ДАна Моторс”);
- M.A.R.S. (“Марс”).
“Автосервис года”:
- “Автоопт”;
- “Агас”;
- “АЕМ Холдинг”;
- “Альбион-Моторс”;
- “Иванор”;
- “Подкова/ТТ Service” (“ТэТэ Сервис”);
- “ЭлитАвто Барнаул”;
- Avtoformula (“Автоформула”);
- Fit service (“Фит Сервис”);
- Makk (“Макк”).
“Застройщик года”:
- “Адалин-Строй”;
- “Алгоритм”;
- “АлтЭкоАрт”;
- “Два этажа”;
- “Жилищная инициатива”;
- “Малые этажи”;
- “СВОИ”;
- “Союз”;
- “Строительная перспектива”;
- “Фирсова Слобода”.
“Медцентр года”
- “Алтайский медицинский центр”;
- “Антуриум”;
- “Аско-Мед-Плюс”;
- “Биотерм”;
- Детская городская клиническая больница №7;
- “Диадент” (стоматологическая клиника);
- “Здоровое поколение”;
- “Зрение Барнаул” (клиника коррекции зрения);
- “Эталон красоты”;
- River (“Ривер”).
Образовательный центр года:
- “Автоледи” (автошкола);
- “Акцент” (консультативно-языковой центр);
- Алтайский государственный медицинский университет;
- “Б.роллеры” (роллер-клуб);
- “НиК-Центр” (автошкола);
- Онлайн школа Елены Карловой;
- “Саншайн” (языковой центр);
- “Ученая мышь” (центр подготовки к ЕГЭ и ОГЭ);
- Школа скорочтения и развития памяти по методике Шамиля Ахмадуллина;
- “ЯзыкоЗайка” (школа иностранных языков).
“Производитель продуктов питания года”
- “Алтайские закрома”;
- “Алтайское особое”;
- “Велкен”;
- “Вкусная жизнь”;
- “Крафтер” (“СибБир”);
- “Легенда Жизни”;
- “Логовская сыроварня”;
- “Рикон” (“Зимаречье”);
- “Русский хлеб”;
- “ANUKA – грузинские радости” (“Анука”).
“Производитель промышленных товаров года”:
- АКТО;
- “Алттранс;
- “АльфаПак22;
- Барнаульский завод мехпрессов;
- “КАМИ-Алтай”;
- “Мега мебель”;
- “ПромКотлоСнаб”;
- “ТеплоКон”;
- “Тонар”;
- FOGEL (“Фогель”).
“Ресторан и кафе года”:
- “Бирдок”;
- “Живые души;
- “КуКу Экспресс”;
- “Сытый кит”;
- “Хочу пури;
- “Центральная кофейня;
- Damiani (“Дамиани”);
- Freeman’s (“Фрименс”);
- Lil Brazil (“Лил Бразил”);
- O`bakery (“Обейкери”).
“Спортивный клуб года”
- “Аврора”;
- “Вита Спорт”;
- “Магис Спорт”;
- “Пробег 22”;
- “Сафари”;
- “ТЕМП”;
- Geekspace fitness (“Гикспейс фитнес”);
- InFit (“ИнФит”);
- МетроFitness (“МетроФитнес”);
- River (“Ривер”).
“Стройка и ремонт года”
- “7 НЕБО”;
- “Алтайский Малярный Центр”;
- “Альтерра”;
- “Вертекс”;
- “Выше неба”;
- “Два этажа”;
- “Знак”;
- “Творческая мастерская РИМ”;
- BAZISPRO (“Базиспро”);
- FOGEL (“Фогель”).
“Торговая сеть года”
- “Акцент-Авто”;
- “Вкусная жизнь;
- “Злато”;
- “Золотой телец”;
- “Мария-Ра;
- “Маяк;
- “Мега мебель”;
- “Светофор”;
- “Ярче”;
- Pulse (“Пульс”).
“ТРЦ года”:
- “Волна”;
- “Огни”;
- “Радуга”;
- “Ривьера”;
- ТРЦ “Арена”;
- ТРЦ “Европа”;
- ТРЦ “Лето”;
- ТРЦ “Пионер”;
- ТРЦ Galaxy (“Гэлакси”);
- CITY-Центр (“Сити-Центр”).
“Фастфуд и доставка года”
- “ГигантСуши”;
- “Гриль №1”;
- “Грильница”;
- “Крафтер” (“СибБир”);
- “Суши так суши”;
- “Японский Бох;
- Chicago pizza (“Чикаго Пицца”);
- Dimmy Yammy (“Димми Ямми”);
- Fish point (“Фиш поинт”);
- KIRIMATI (“Каримати”).
“Сервис и услуги года”
- “Стежок”;
- “ФПК Альтернатива”;
- “Страховой помощник/ Первый аджастер”;
- “Визион-Оптика”;
- “ВСК”;
- “Гарант”;
- “ПРОКС”;
- “Нянин дом”;
- “Галэкс”;
- “ЛокоТех Эксперт”.
Скоро расскажем, когда и как вы сможете проголосовать и выбрать победителей. А подробнее о том, что это за премия такая и зачем мы все это делаем, читайте тут.
*Amic.ru (Амик.ру); Business FM (Бизнес ФМ).
Горняк22
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