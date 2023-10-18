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Стало известно, кто вошел в топ-10 премии “Народный знак качества”

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Публикуем шорт-листы народной премии

Ставки сделаны, ставок больше нет – в масштабной премии “Народный знак качества” завершен первый этап. Вы и только вы номинировали почти 500 алтайских компаний: медицинских центров, автосервисов, ресторанов, застройщиков, торгово-развлекательных центров. И теперь в каждой из 15 открытых номинаций организаторы – информационный портал amic.ru* и радиостанция Business FM* Барнаул – составили шорт-листы из 10 компаний. Туда вошли те, кто набрал наибольшее количество номинирований от жителей региона. 

И мы готовы назвать тех, кто проходит во второй этап. Совсем скоро запустим голосование теперь уже за одного победителя в каждой номинации. А пока смотрите, кто они, ваши самые любимые компании. 

Подчеркнем, в рамках каждой номинации компании указаны в алфавитном порядке, и это никак не связано в количеством голосов в первом этапе.

Итак, вот они, наши топ-10: 

“Автодилер года”: 

  • “Автоцентр АНТ”;
  • “АЕМ Холдинг”;
  • “Альбион-Моторс”;
  • “Барнаул-Моторс”;
  • “Большой-техника”;
  • “Реал”;
  • “Союз-Авто”;
  • “Тисс Авто”;
  • “ЭлитАвто Барнаул”.

Это единственная номинация, где в шорт-листе будет девять компаний.

“Автосалон года”:

  • “Автоцентр АНТ”;
  • “АЕМ Холдинг”;
  • “Барнаул-Моторс”;
  • “Первый номер”;
  • “Реал”;
  • “Сибирь Авто”;
  • “Союз-Авто”;
  • “ЭлитАвто Барнаул”;
  • DAna Motors (“ДАна Моторс”);
  • M.A.R.S. (“Марс”).

“Автосервис года”:

  • “Автоопт”;
  • “Агас”;
  • “АЕМ Холдинг”;
  • “Альбион-Моторс”;
  • “Иванор”;
  • “Подкова/ТТ Service” (“ТэТэ Сервис”);
  • “ЭлитАвто Барнаул”;
  • Avtoformula (“Автоформула”);
  • Fit service (“Фит Сервис”);
  • Makk (“Макк”).

“Застройщик года”:

  • “Адалин-Строй”;
  • “Алгоритм”;
  • “АлтЭкоАрт”;
  • “Два этажа”;
  • “Жилищная инициатива”;
  • “Малые этажи”;
  • “СВОИ”;
  • “Союз”;
  • “Строительная перспектива”;
  • “Фирсова Слобода”.

“Медцентр года”

  • “Алтайский медицинский центр”;
  • “Антуриум”;
  • “Аско-Мед-Плюс”;
  • “Биотерм”;
  • Детская городская клиническая больница №7;
  • “Диадент” (стоматологическая клиника);
  • “Здоровое поколение”;
  • “Зрение Барнаул” (клиника коррекции зрения);
  • “Эталон красоты”;
  • River (“Ривер”).

Образовательный центр года:

  • “Автоледи” (автошкола);
  • “Акцент” (консультативно-языковой центр);
  • Алтайский государственный медицинский университет;
  • “Б.роллеры” (роллер-клуб);
  • “НиК-Центр” (автошкола);
  • Онлайн школа Елены Карловой;
  • “Саншайн” (языковой центр);
  • “Ученая мышь” (центр подготовки к ЕГЭ и ОГЭ);
  • Школа скорочтения и развития памяти по методике Шамиля Ахмадуллина;
  • “ЯзыкоЗайка” (школа иностранных языков).

“Производитель продуктов питания года”

  • “Алтайские закрома”;
  • “Алтайское особое”;
  • “Велкен”;
  • “Вкусная жизнь”;
  • “Крафтер” (“СибБир”);
  • “Легенда Жизни”;
  • “Логовская сыроварня”;
  • “Рикон” (“Зимаречье”);
  • “Русский хлеб”;
  • “ANUKA – грузинские радости” (“Анука”).

“Производитель промышленных товаров года”:

  • АКТО;
  • “Алттранс;
  • “АльфаПак22;
  • Барнаульский завод мехпрессов;
  • “КАМИ-Алтай”;
  • “Мега мебель”;
  • “ПромКотлоСнаб”;
  • “ТеплоКон”;
  • “Тонар”;
  • FOGEL (“Фогель”).

“Ресторан и кафе года”:

  • “Бирдок”;
  • “Живые души;
  • “КуКу Экспресс”;
  • “Сытый кит”;
  • “Хочу пури;
  • “Центральная кофейня;
  • Damiani (“Дамиани”);
  • Freeman’s (“Фрименс”);
  • Lil Brazil (“Лил Бразил”);
  • O`bakery (“Обейкери”).

“Спортивный клуб года”

  • “Аврора”;
  • “Вита Спорт”;
  • “Магис Спорт”;
  • “Пробег 22”;
  • “Сафари”;
  • “ТЕМП”;
  • Geekspace fitness (“Гикспейс фитнес”);
  • InFit (“ИнФит”);
  • МетроFitness (“МетроФитнес”);
  • River (“Ривер”).

“Стройка и ремонт года”

  • “7 НЕБО”;
  • “Алтайский Малярный Центр”;
  • “Альтерра”;
  • “Вертекс”;
  • “Выше неба”;
  • “Два этажа”;
  • “Знак”;
  • “Творческая мастерская РИМ”;
  • BAZISPRO (“Базиспро”);
  • FOGEL (“Фогель”).

“Торговая сеть года”

  • “Акцент-Авто”;
  • “Вкусная жизнь;
  • “Злато”;
  • “Золотой телец”;
  • “Мария-Ра;
  • “Маяк;
  • “Мега мебель”;
  • “Светофор”;
  • “Ярче”;
  • Pulse (“Пульс”).

“ТРЦ года”: 

  • “Волна”;
  • “Огни”;
  • “Радуга”;
  • “Ривьера”;
  • ТРЦ “Арена”;
  • ТРЦ “Европа”;
  • ТРЦ “Лето”;
  • ТРЦ “Пионер”;
  • ТРЦ Galaxy (“Гэлакси”);
  • CITY-Центр (“Сити-Центр”).

“Фастфуд и доставка года”

  • “ГигантСуши”;
  • “Гриль №1”;
  • “Грильница”;
  • “Крафтер” (“СибБир”);
  • “Суши так суши”;
  • “Японский Бох;
  • Chicago pizza (“Чикаго Пицца”);
  • Dimmy Yammy (“Димми Ямми”);
  • Fish point (“Фиш поинт”);
  • KIRIMATI (“Каримати”).

“Сервис и услуги года”

  • “Стежок”;
  • “ФПК Альтернатива”;
  • “Страховой помощник/ Первый аджастер”;
  • “Визион-Оптика”;
  • “ВСК”;
  • “Гарант”;
  • “ПРОКС”;
  • “Нянин дом”;
  • “Галэкс”;
  • “ЛокоТех Эксперт”.

Скоро расскажем, когда и как вы сможете проголосовать и выбрать победителей. А подробнее о том, что это за премия такая и зачем мы все это делаем, читайте тут.

*Amic.ru (Амик.ру); Business FM (Бизнес ФМ).

Горняк22

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