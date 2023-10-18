Стало известно, кто вошел в топ-10 премии “Народный знак качества”

Публикуем шорт-листы народной премии

Ставки сделаны, ставок больше нет – в масштабной премии “Народный знак качества” завершен первый этап. Вы и только вы номинировали почти 500 алтайских компаний: медицинских центров, автосервисов, ресторанов, застройщиков, торгово-развлекательных центров. И теперь в каждой из 15 открытых номинаций организаторы – информационный портал amic.ru* и радиостанция Business FM* Барнаул – составили шорт-листы из 10 компаний. Туда вошли те, кто набрал наибольшее количество номинирований от жителей региона.

И мы готовы назвать тех, кто проходит во второй этап. Совсем скоро запустим голосование теперь уже за одного победителя в каждой номинации. А пока смотрите, кто они, ваши самые любимые компании.

Подчеркнем, в рамках каждой номинации компании указаны в алфавитном порядке, и это никак не связано в количеством голосов в первом этапе.

Итак, вот они, наши топ-10:

“Автодилер года”:

“Автоцентр АНТ”;

“АЕМ Холдинг”;

“Альбион-Моторс”;

“Барнаул-Моторс”;

“Большой-техника”;

“Реал”;

“Союз-Авто”;

“Тисс Авто”;

“ЭлитАвто Барнаул”.

Это единственная номинация, где в шорт-листе будет девять компаний.

“Автосалон года”:

“Автоцентр АНТ”;

“АЕМ Холдинг”;

“Барнаул-Моторс”;

“Первый номер”;

“Реал”;

“Сибирь Авто”;

“Союз-Авто”;

“ЭлитАвто Барнаул”;

DAna Motors (“ДАна Моторс”);

M.A.R.S. (“Марс”).

“Автосервис года”:

“Автоопт”;

“Агас”;

“АЕМ Холдинг”;

“Альбион-Моторс”;

“Иванор”;

“Подкова/ТТ Service” (“ТэТэ Сервис”);

“ЭлитАвто Барнаул”;

Avtoformula (“Автоформула”);

Fit service (“Фит Сервис”);

Makk (“Макк”).

“Застройщик года”:

“Адалин-Строй”;

“Алгоритм”;

“АлтЭкоАрт”;

“Два этажа”;

“Жилищная инициатива”;

“Малые этажи”;

“СВОИ”;

“Союз”;

“Строительная перспектива”;

“Фирсова Слобода”.

“Медцентр года”

“Алтайский медицинский центр”;

“Антуриум”;

“Аско-Мед-Плюс”;

“Биотерм”;

Детская городская клиническая больница №7;

“Диадент” (стоматологическая клиника);

“Здоровое поколение”;

“Зрение Барнаул” (клиника коррекции зрения);

“Эталон красоты”;

River (“Ривер”).

Образовательный центр года:

“Автоледи” (автошкола);

“Акцент” (консультативно-языковой центр);

Алтайский государственный медицинский университет;

“Б.роллеры” (роллер-клуб);

“НиК-Центр” (автошкола);

Онлайн школа Елены Карловой;

“Саншайн” (языковой центр);

“Ученая мышь” (центр подготовки к ЕГЭ и ОГЭ);

Школа скорочтения и развития памяти по методике Шамиля Ахмадуллина;

“ЯзыкоЗайка” (школа иностранных языков).

“Производитель продуктов питания года”

“Алтайские закрома”;

“Алтайское особое”;

“Велкен”;

“Вкусная жизнь”;

“Крафтер” (“СибБир”);

“Легенда Жизни”;

“Логовская сыроварня”;

“Рикон” (“Зимаречье”);

“Русский хлеб”;

“ANUKA – грузинские радости” (“Анука”).

“Производитель промышленных товаров года”:

АКТО;

“Алттранс;

“АльфаПак22;

Барнаульский завод мехпрессов;

“КАМИ-Алтай”;

“Мега мебель”;

“ПромКотлоСнаб”;

“ТеплоКон”;

“Тонар”;

FOGEL (“Фогель”).

“Ресторан и кафе года”:

“Бирдок”;

“Живые души;

“КуКу Экспресс”;

“Сытый кит”;

“Хочу пури;

“Центральная кофейня;

Damiani (“Дамиани”);

Freeman’s (“Фрименс”);

Lil Brazil (“Лил Бразил”);

O`bakery (“Обейкери”).

“Спортивный клуб года”

“Аврора”;

“Вита Спорт”;

“Магис Спорт”;

“Пробег 22”;

“Сафари”;

“ТЕМП”;

Geekspace fitness (“Гикспейс фитнес”);

InFit (“ИнФит”);

МетроFitness (“МетроФитнес”);

River (“Ривер”).

“Стройка и ремонт года”

“7 НЕБО”;

“Алтайский Малярный Центр”;

“Альтерра”;

“Вертекс”;

“Выше неба”;

“Два этажа”;

“Знак”;

“Творческая мастерская РИМ”;

BAZISPRO (“Базиспро”);

FOGEL (“Фогель”).

“Торговая сеть года”

“Акцент-Авто”;

“Вкусная жизнь;

“Злато”;

“Золотой телец”;

“Мария-Ра;

“Маяк;

“Мега мебель”;

“Светофор”;

“Ярче”;

Pulse (“Пульс”).

“ТРЦ года”:

“Волна”;

“Огни”;

“Радуга”;

“Ривьера”;

ТРЦ “Арена”;

ТРЦ “Европа”;

ТРЦ “Лето”;

ТРЦ “Пионер”;

ТРЦ Galaxy (“Гэлакси”);

CITY-Центр (“Сити-Центр”).

“Фастфуд и доставка года”

“ГигантСуши”;

“Гриль №1”;

“Грильница”;

“Крафтер” (“СибБир”);

“Суши так суши”;

“Японский Бох;

Chicago pizza (“Чикаго Пицца”);

Dimmy Yammy (“Димми Ямми”);

Fish point (“Фиш поинт”);

KIRIMATI (“Каримати”).

“Сервис и услуги года”

“Стежок”;

“ФПК Альтернатива”;

“Страховой помощник/ Первый аджастер”;

“Визион-Оптика”;

“ВСК”;

“Гарант”;

“ПРОКС”;

“Нянин дом”;

“Галэкс”;

“ЛокоТех Эксперт”.

Скоро расскажем, когда и как вы сможете проголосовать и выбрать победителей. А подробнее о том, что это за премия такая и зачем мы все это делаем, читайте тут.

*Amic.ru (Амик.ру); Business FM (Бизнес ФМ).

Горняк22



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