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«Супервысокая температура»: Гидрометцентр предупредил об аномалии — такого не было с 1900 года

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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29 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал аномальную погоду в Москве. Предстоящая пятница в столице может стать самой жаркой за всю историю метеонаблюдений. Ожидается, что столбик термометра дойдет до +24 градусов. Для осени это аномально высокое значение.

«Супервысокая температура прогнозируется в пятницу — плюс 21-24 градуса. Рекордно высокая температура для 29 сентября — 23,3 градуса — была в 1900 году», — цитирует Теперь Внимание со ссылкой на метеоролога ТАСС.

В выходные дни текущей недели днем воздух будет прогреваться до 17-22 градусов.

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

ИСТОЧНИК

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