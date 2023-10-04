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США “МОРОЗЯТ” Украину. Вашингтон меняет приоритеты

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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03 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Политолог МГУ имени М. В. Ломоносова, Артем Косоруков, предсказывает изменения в подходе США к Украине и возможное замораживание конфликта. Он утверждает, что американские планы в регионе предполагают перераспределение военных ресурсов и стратегическую переориентацию на Юго-Восточную Азию. Пишет Царьград.

Косоруков отмечает, что явное сожаление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля по поводу отсутствия помощи Украине в проекте бюджета США, можно интерпретировать как призыв к американским союзникам. Он спрашивает, почему США переносят ответственность за поддержку Украины на Европейский бюджет, который уже испытывает натиск, вместо того чтобы продолжать свою помощь.

Политолог предполагает, что США перейдут к стратегии обороны и будут использовать оставшиеся демографические ресурсы на Украине для сдерживания конфликта. Он также указывает на разногласия внутри США, где республиканцы выступают против военной помощи Киеву, а демократы признают важность поддержки, но сомневаются в ее эффективности. Об этом сообщает РИАМО. 

Косоруков подчеркивает, что Украина уже выполнила свою роль как антироссийский буфер. Отношения между Европой и Россией почти разорваны, и остаются только инертные энергетические проекты. Однако эксперт предупреждает, что европейцы активизируют свои военные усилия и призывают США участвовать в этом процессе.

Также эксперт утверждает, что основная цель США – усилить военный потенциал Европы и ограничить её экономическое развитие, сосредоточив усилия на сдерживании России. Он предостерегает, что с уменьшением уровня жизни в Европе возрастут военные расходы и озлобленность, а США могут активно вмешиваться в конфликты не только на Украине, но и в других регионах.

Фото: CNP/ADMEDIA/GLOBALLOOKPRESS

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