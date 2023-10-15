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14 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Александр Сырский признал, что русская армия перешла к наступательным действиям. Ситуация, по его словам, активизировалась в районе Макеевки и на Купянском направлении. Пишет Царьград.

Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины, признал активизацию русской армии на Купянском и Лиманском направлениях. Об этом передаёт Reuters.

По сообщению самого Сырского, русская армия перешла к наступательным действиям в районе Макеевки и на Купянском направлении. Здесь идут тяжёлые бои – наши бойцы ведут по позициям украинских боевиков артиллерийский и миномётный огонь, говорит киевский командующий.

Как пишет Readovka, западные средства массовой информации в лице BBC попытались представить обстановку вокруг Авдеевки как достижение украинской армии. Авантюра провалилась – потери личного состава боевиков значительные, на опубликованных западным ресурсом кадрах совсем немного гражданских, в основном запечатлены бесцельно слоняющиеся представители теробороны.

Согласно сводке Министерства обороны, по состоянию на 14 октября на Донецком направлении потери противника составляют до 185 боевиков, на Южно-Донецком направлении эта цифра составляет до 170 украинских военнослужащих.

ФОТО: NIKOLAY GYNGAZOV/GLOBALLOOKPRESS

Автор: vizitka01

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