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С ламп — стирать пыль, холодильник — к правильной стене: как меньше платить за ЖКУ

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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13 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. За электричество и воду можно платить гораздо меньше, только не все знают, как это делать. Руководитель компании по обследованию электросетей Александр Бочков поделился проверенными способами.

Шесть простых лайфхаков:

  • Запускаем стиральную машину только при полной загрузке, иначе тратится зря до 50% ресурса.
  • Холодильник ставим у наружной стены дома, удаляем от батареи и плиты, чтобы техника тратила меньше энергии на поддержание холода.
  • Чайник кипятите только с таким количеством воды, которое необходимо в данный момент, а еще чистите прибор от накипи, чтобы он быстрее нагревал жидкость.
  • Протирайте лампы от пыли, которая затемняет источники света на 10-15%.
  • Замените лампы на энергосберегающие — их расход электричества в 4-5 раз меньше, а служат они в 15 раз дольше.
  • Дно посуды для электроплиты не должно быть больше диаметра конфорки, тогда тепло не будет уходить зря, пишет Теперь Внимание со ссылкой на 78.ru.

Фото: Опарин Даниил/АТВ

ИСТОЧНИК

город Горняк

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