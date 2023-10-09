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Таинственный «Буревестник»: Эксперт из США рассказал о российской ракете, которую невозможно перехватить

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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08 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Американский журналист Джил Доэрти во время эфира на телеканале CNN заявил, что ни одна система противовоздушной обороны в мире не сможет перехватить обновленную версию российской континентальной ракеты «Буревестник». Он отметил, что эта новинка оснащена ядерным двигателем, а значит, она имеет практически неограниченную дальность. По мнению Доэрти, «Буревестник» действительно представляют большую угрозу для США и их союзников. Пишет Военное Дело.

«Эта низколетящая малозаметная крылатая ракета неуязвима для всех систем противоракетной обороны», заявил журналист.

Стоит отметить, что «Буревестник» называют одним из самых таинственных изделий в российском военном арсенале, информации о нем не так много. По данным ряда СМИ, разработкой «Буревестника» занимается ОКБ «Новатор» в Екатеринбурге. Эксперты считают, что данная ракета будет базироваться под землей или на наземной мобильной установке. По их мнению, из-за дальности полета ракета не нуждается в таких носителях, как самолет или подводная лодка.

 Фото: Tass / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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