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13 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. На Украине раскрыли «истинную цель» наступления российских войск на Авдеевку. Город практически находится под осадой. Пишет Военное Дело.

Подразделения продолжают постепенное движение, хотя на некоторых участках активные действия прекратились. ВСУ спешно пытаются перебросить резервы с других направлений, так как есть угроза полного окружения группировки в Авдеевке. Информацию об успешном продвижении ВС РФ подтверждают даже иностранные специалисты из Американского Института изучения войн (ISW).

В это же время представитель пресс-цента Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун «раскусил» российское командование. В одном из интервью он заявил, что Россия якобы хочет добыть некую знаковую победу, поэтому начались масштабные действия в районе Авдеевки. При этом полковник не рассказал о том, как ВСУ 4 месяца в попытках контрнаступления брали поселок Работино на Запорожском фронте, объявили это стратегическим успехом, а буквально на днях признали, что они потеряли полный контроль над населенным пунктом.

Ряд «специалистов» и вовсе считают, что штурм Авдеевки связан с тем, чтобы подпортить репутацию президента Украины Владимира Зеленского перед выборами 2024 года. Украинская армия до сих пор не добилась значительных успехов в своем контрнаступлении, потеряла большое количество иностранной техники и своих лучших бойцов, а теперь рискует потерять крупную группировку в «Авдеевском котле». Якобы это должно сильно испортить имидж Зеленского и понизить его шансы на переизбрание по итогам выборов, если они будут проведены.

Фото: Wikimedia Commons / Edited

Автор: vizitka01

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