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Такой день. Арест виновного в ДТП на остановке и ход ремонта моста в Барнауле

редактор ГОРНЯК2201 минуты

О главных событиях Алтайского края за 16 октября

Фото: unsplash.com

Пропавшую 9 сентября 31-летнюю женщину нашли убитой. Cледователи предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (“Убийство”) 32-летнему жителю Барнаула, которого задержали 12 октября, – мужчина познакомился с погибшей в конце августа, когда она вместе с подругой его жены приехала к ним в гости.

В Барнауле взяли под стражу 32-летнего водителя, который в состоянии алкогольного опьянения вечером 11 октября снес ограждение и сбил двух человек, ожидающих трамвай на остановке на Красноармейском проспекте. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.

По решению суда мера пресечения в отношении автомобилиста будет действовать два месяца. Правоохранители тем временем продолжают расследовать инцидент.

Центральный районный суд Барнаула закрыл процесс между директором лицея № 122 и интернет-сообществом “Барнаул 22”. Теперь на нем не смогут присутствовать журналисты и слушатели, передает корреспондент amic.ru из зала суда.

В связи с похолоданием осенние пробки в Барнауле становятся все длиннее, и ситуация может стать еще хуже, когда выпадет снег. Автолюбители возмущаются и не могут дождаться открытия моста на Новом рынке, который ремонтируют уже полтора года. Жители краевой столицы надеются, что он упростит транспортную ситуацию в городе. Amic.ru вспомнил, когда, наконец, должно состояться заветное открытие двух путепроводов у ТЦ “Пионер”.

горняк

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