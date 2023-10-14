Такой день. Жесткое ДТП на остановке в Барнауле и судьба врио главы Минздрава

О главных событиях Алтайского края за 13 октября

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Автомобиль Toyota Corolla въехал в автобусную остановку с людьми на проспекте Строителей возле гостиницы “Барнаул”. В городской ГИБДД сообщили, что у водителя признаков опьянения нет.

Позднее стало известно, что шесть человек — пять женщин и один мужчина — пострадали в результате ДТП на автобусной остановке в Барнауле. Мужчина погиб, женщин госпитализировали.

Врио министра здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в ближайшее время может пойти на повышение в Минздрав РФ. По словам инсайдеров, Дмитрий Попов может освободить кресло главы ведомства якобы уже в ближайшие две недели.

Серьезная авария в Барнауле, в которой 11 октября пострадали два человека, вновь обнажила проблему несоответствия нескольких трамвайных остановок на проспекте Красноармейском требованиям безопасности. Выполнены они со многими нарушениями и в результате люди рискуют своими жизнями. Amic.ru поговорил с экспертами и выяснил, как можно обезопасить барнаульцев.

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