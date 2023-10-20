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Такой день. Замедление убыли населения на Алтае и планы на новогоднюю елку

редактор ГОРНЯК2201 минуты

О главных событиях Алтайского края за 19 октября

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае снизилась смертность населения. Согласно данным Алтайкрайстата, за январь-август 2023 года родилось 11 304 ребенка, а умерло 20 246 человек. Естественная убыль составила 8 942 человека.

Защита возможного “политеховского” маньяка Виталия Манишина попыталась оспорить в суде заключение мужчины в СИЗО. Адвокат Манишина подал апелляцию в Алтайский краевой суд, однако жалоба осталась без удовлетворения. Об этом amic.ru сообщили в суде.

Главную новогоднюю елку в Барнауле установят на площади Сахарова. Открытие елки на Сахарова запланировано на 17:00 29 декабря. В этот же день проведут открытие новогодних мероприятий и в других районах города, а также в пригороде.

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