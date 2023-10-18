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Такой день. Новые региональные министры и деньги на кино, которые никому не нужны

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Главные новости в Алтайском крае 17 октября

Фото: pxhere.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко своим распоряжением переназначил на пост министра строительства и ЖКХ региона Ивана Гилева. Чиновник избавится от приставки “и.о.” 18 октября. Также он назначил министров культуры, а также министра образования и науки региона. 

Первый конкурс на предоставление из краевого бюджета субсидий кинокомпаниям на производство картин на территории Алтайского края признан несостоявшимся. Причина в отсутствии желающих снимать большое кино в нашем регионе.

Прием заявок осуществлялся с 14 сентября по 13 октября. Принять участие в конкурсе-2024 организации могут уже в январе будущего года.

Дефицит кадров находится на историческом максимуме. Уровень дефицита определяется через соотношение количества резюме к количеству вакансий. Комфортной для рынка труда нормой считается баланс 4-7,9 резюме на одну вакансию. Значения ниже говорят о том, что на рынке труда не хватает кадров.

В Алтайском крае максимальные значения индекса были зафиксированы в марте – 3,8 резюме на вакансию. Однако после он стал снижаться и с мая по сентябрь соотношение держится на уровне 2,5-2,8. По итогам сентября он оказался на уровне 2,7.

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