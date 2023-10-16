Такой день. Одинокий пес в поле и спасение рыбы

Главные новости в Алтайском крае 15 октября

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Спрос на айтишников продолжает расти: число вакансий в сфере информационных технологий за год увеличилось на 10%. Такие данные предоставил сервис по поиску работы Superjob. Однако ситуация с нехваткой IT-cпециалистов по-прежнему остается напряженной и вряд ли решится в ближайшие годы. Даже если сейчас в Алтайском крае добавить к существующим айтишникам еще 20%, проблему это никак не решит, настолько она сложна. Об этом рассказал руководитель алтайских IT-компаний MITRA и Freematiq Денис Газукин.

Жители Барнаула помогли выжить рыбе, которая не вернулась в Обь после ее обмельчания.

Уровень воды снизился, и там, где раньше стояла большая река, образовались отдельные болотины. В этих “лужах” застряла рыба, которой не повезло уйти вместе с волной.

Горожане организовали уже второе спасение. Они собирают рыбу по болотинам и возвращают ее в реку.

Водители заметили брошенную собаку, сидящую возле трассы в Алтайском крае. Животное увидели на дороге Барнаул – Алейск в районе поселков Колпаково и Победим. Овчарка сидит среди растительности в поле, но если кто-то останавливается и пытается подойти к ней – убегает.

Некоторые люди говорят, что животное находится здесь уже месяц. Пользователи соцсетей отметили, что наступают холода и собака может просто замерзнуть насмерть.

Горняк22



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