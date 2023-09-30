Такой день. Первые назначения в правительстве и рост зарплат бюджетников на Алтае

О главных событиях Алтайского края за 29 сентября

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал назначение о кадровых назначениях в региональном правительстве. В соответствии с Уставом Алтайского края и краевым законом № 68-3С “О Правительстве Алтайского края” на госдолжности назначены заместители председателя правительства.

В Алтайском крае с 1 октября 2023 года зарплаты бюджетников увеличатся на 5,5%. Глава региона подчеркнул, что вопросу уровня доходов жителей края уделяется особое внимание.

В Барнауле подготовлены проекты и получено заключение государственной экспертизы по восьми школам общей вместимостью 5725 мест. В сентябре 2023 года открылась школа № 138 в микрорайоне Спутник на 550 мест.

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