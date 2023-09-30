30.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Водитель “Нивы” сбил бабушку с ребенком в Заринске
Новости Алтай
Средний размер пенсии в 2024 году может составить более 23 тысяч рублей
Новости Алтай
Такой день. Первые назначения в правительстве и рост зарплат бюджетников на Алтае
Новости Алтай
Утром туман, после осадки. О погоде в Алтайском крае 30 сентября
Новости Алтай
Памятник маршалу Жукову все-таки появится на месте знака-обещания 24-летней давности
Новости Алтай
Не в своей тарелке. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 30 сентября

Коллекция категорий

Бизнес133 Новости
Здоровье199 Новости
Новости Алтай1201 Новости
Новости Горняк225 Новости
Образование143 Новости
Общество321 Новости
Объявления79 Новости
Политика237 Новости
Спорт174 Новости
Платим за интересные новости!

Такой день. Первые назначения в правительстве и рост зарплат бюджетников на Алтае

редактор ГОРНЯК2201 минуты

О главных событиях Алтайского края за 29 сентября

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал назначение о кадровых назначениях в региональном правительстве. В соответствии с Уставом Алтайского края и краевым законом № 68-3С “О Правительстве Алтайского края” на госдолжности назначены заместители председателя правительства.

В Алтайском крае с 1 октября 2023 года зарплаты бюджетников увеличатся на 5,5%. Глава региона подчеркнул, что вопросу уровня доходов жителей края уделяется особое внимание.

В Барнауле подготовлены проекты и получено заключение государственной экспертизы по восьми школам общей вместимостью 5725 мест. В сентябре 2023 года открылась школа № 138 в микрорайоне Спутник на 550 мест.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости