Такой день. Планы восстановить церковь в Барнауле и новое правительство Алтая

О главных событиях Алтайского края за 18 октября

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Алтайский край может стать крупнейшим сибирским поставщиком зерна в КНР. Директор Алтайского филиала ФГБУ “Центр оценки качества зерна” Мария Шостак отметила, что сейчас в Китай поставляют более 25 позиций зерновых: семена льна, рапс, гречиху, горох, пшеничную муку, лузгу гречихи, овса и других.

В Барнауле на малом путепроводе на проспекте Ленина приступили к укладке асфальта. Сейчас подрядная организация “Барнаульское ДСУ № 4” укладывает выравнивающий слой на проезжей части. Кроме того, три слоя асфальта уложили на подъезде к мосту со стороны Дома быта. Участок на сопряжении путепроводов и подъезд со стороны улицы Кулагина также уже частично заасфальтирован.

Спустя месяц после выборов губернатор Алтайского края Виктор Томенко сформировал состав правительства на ближайшие пять лет. Правда, не полностью – по закону для формирования кабмина необходимо 2/3 от общего числа его членов.

Пока новых лиц в составе правительства нет – все назначенные чиновники работали с губернатором в предыдущую пятилетку. И, как сообщают источники аmic.ru, не предвидится (по крайней мере, кардинальных). Кто есть кто – смотрите в нашей инфографике.

РПЦ планирует восстановить Петропавловский собор в Барнауле, который располагался в районе современной площади Свободы. Это первое каменное здание города 1771 года постройки. Проект рассмотрят 19 октября на заседании градсовета Барнаула.

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