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Такой день. Приговор женщине за помощь украинцам и день рождения Алтайского края

редактор ГОРНЯК2201 минуты

О главных событиях региона за 28 сентября

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с его основанием.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие во встрече президента России Владимира Путина с главами 26 регионов. Глава государства обозначил ключевые задачи: в первую очередь, это повышение качества и уровня жизни людей.

В Алтайском крае вынесли приговор 45-летней жительнице Барнаула, действовавшей в интересах террористической организации с Украины, сообщает региональная ФСБ.

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