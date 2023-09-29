Такой день. Приговор женщине за помощь украинцам и день рождения Алтайского края

О главных событиях региона за 28 сентября

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с его основанием.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие во встрече президента России Владимира Путина с главами 26 регионов. Глава государства обозначил ключевые задачи: в первую очередь, это повышение качества и уровня жизни людей.

В Алтайском крае вынесли приговор 45-летней жительнице Барнаула, действовавшей в интересах террористической организации с Украины, сообщает региональная ФСБ.

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