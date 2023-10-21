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Такой день. Разметка у аварийной остановки и похолодание в Алтайском крае

редактор ГОРНЯК2201 минуты

О главных событиях региона за 20 октября

Фото: unsplash.com

На проспекте Красноармейском возле трамвайной остановки “ТЦ “Первомайский”, на которой недавно произошла жесткая авария с двумя пострадавшими, сделали новую дорожную разметку.

Похолодание с усилением ветра и осадками придет в Алтайский край 21 октября, сообщили amic.ru в отделе по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС. А уже в понедельник синоптики обещают в регионе мокрый снег.

Дорожники Барнаула продолжают подготовку к зимнему сезону. Автопарк “Автодорстроя” уже готов больше чем на 90%. В полном объеме переоборудование транспорта завершится до конца месяца.

В барнаульском парке “Изумрудный” установили скульптуру кузнеца. Как выглядит “ожившая” статуя – смотрите в фотографиях amic.ru.

новости горняк

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