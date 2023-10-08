08.10.2023

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Такой день. Сбитый ограничитель и готовность Алтайского края к зиме

редактор ГОРНЯК2201 минуты

О главных событиях Алтайского края за минувшие сутки

Фото: unsplash.com

7 октября в барнаульском ТЦ Galaxy собрались сотни подростков. Причиной стала блогер Амина Tenderlybae, которая приехала в торговый центр в рамках праздника, который проводит один из магазинов.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание правительства по вопросам готовности топливно-энергетического комплекса и объектов ЖКХ к предстоящему осенне-зимнему периоду. За последние пять лет количество проблемных в отопительном плане городов и районов снизилось более чем в три раза — с 40 до 12.

На Старом мосту через реку Обь в Барнауле упал ограничитель. ГИБДД уже занимается поиском водителя, виновного в происшествии. По предварительной информации, в 12:00 неустановленный фургон без прицепа под управлением неизвестного лица наехал на конструкцию.

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