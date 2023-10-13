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Такой день. Уголовное дело из-за ДТП в центре Барнаула и пропажа школьницы в селе

редактор ГОРНЯК2201 минуты

О главных событиях Алтайского края за 12 октября

Фото: unsplash.com

Пьяный водитель, который 11 октября в Барнауле на проспекте Красноармейском снес ограждение и сбил двух человек на трамвайной остановке, только в 2023 году получил 15 штрафов по линии ГИБДД и один раз на него был наложен административный арест. Как уточнили amic.ru в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, все эти штрафы не оплачены. Чаще всего водитель попадался за превышение скорости.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Большую часть работ на мосту на Новом рынке подрядчик планирует завершить до конца октября. В ноябре сделают барьеры, на большом путепроводе продолжат укладывать асфальт и рельсы. Об этом рассказал руководитель ООО “Барнаульское ДСУ № 4” Николай Данилин, который представил поэтапный график оставшихся работ на совещании в мэрии.

Власти Барнаула на выездном заседании обсудили завершение строительства многоквартирного дома № 34 по улице Петра Сухова. Все строительно-монтажные работы планируется завершить до конца 2023 года. В доме уже проведена опрессовка системы отопления, в конце октября запустят тепло.

13-летнюю девочку ищут в селе Шипуново Алтайского края. 11 октября школьница ушла из дома. До сих пор ее местоположение неизвестно.

Горняк22

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