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Такой день. Фейк о бандитах с ребенком и мнения экспертов о словах Симоньян

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Главные новости в Алтайском крае 4 октября

Фото: pxhere.com

После высказываний Маргариты Симоньян о возможности взрыва термоядерной бомбы над Сибирью, люди возмутились тем, что публичное лицо рассуждает на такие темы. Психолог Андрей Шишмарев рассказал нам о том, почему реакция граждан оказалась такой яркой. 

Также слова Симоньян, которая говорила о том, что от взрыва не будет никаких губительных последствий, прокомментировал редактор портала “Геоэнергетика.ру” Борис Марцинкевич. Он отметил, что последствия будут, да еще какие. Подробнее – в материале amic.ru.

В социальных сетях и мессенджерах распространяли сообщение о том, что в Алтайском крае ребенок заманивает людей к злоумышленникам. Это не правда.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, информация, которую распространяют по краю, недостоверна. Никаких сообщений о группе преступников с ребенком-приманкой полицейские не получали. 

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