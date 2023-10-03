Таксисты-мигранты придумали циничный “бизнес” – наживаются на бойцах СВО

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01 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В Ростовской области таксисты-мигранты завышают цены на проезд для русских бойцов, возвращающихся домой со СВО. Пишет Царьград.

В Ростовской области таксисты, приехавшие на заработки, завышают цены на проезд для русских бойцов.

Сообщается минимум о трёх схемах обмана. Смысл в том, чтобы любыми путями завышать цены для людей, которые ещё не успели сориентироваться в расценках. Так, например, некоторые нелегалы не только завышают цены перевозок на своих машинах, но и договариваются с водителем автобуса, который возит до Каменска за 1500 рублей, чтобы он брал с ребят по 3000 рублей. В результате находчивый мигрант зарабатывает “процент”.

Наказать можно любого, кто предоставил некачественную услугу или попытался обмануть. Но есть ещё и бомбилы так называемые, которые не имеют разрешения на таксомоторную деятельность. Вот их привлечь сложнее, потому что они действуют как пираты, – отметил в беседе с Царьградом руководитель Общественной организации автомобилистов “Свобода выбора”, член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

В такой ситуации правоохранителям надо устраивать “контрольные закупки”, считает эксперт.

ФОТО: © KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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