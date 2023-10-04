Так хранить картошку нельзя: Ошибки, которые делают почти все

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03 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Опытный садовод Ирина Ульянова рассказала, как правильно хранить картофель. В частности, весьма распространено, когда картошку оставляют в пакете, а её там хранить нельзя. Пишет Царьград.

Главное условие для хранения картофеля – это прохлада и сухость. Если температура ниже необходимой, то картофель замерзнёт, если выше – начнёт прорастать, а при повышенной влажности – сгниёт. Конечно, лучше всего хранить картофель в подвале или погребе, но не у всех он есть. Тогда разберём, в какой таре нельзя хранить картошку.

Самое распространённое – это, пожалуй, пакет.

Полностью исключите полиэтиленовые пакеты. Для слишком холодных помещений не подойдут и традиционные холщовые мешки. Поэтому оптимальным выбором станут деревянные ящики, – советует Ульянова в беседе с ТСН 24.

Большими слоями складывать картошку не стоит – 25-30 см вполне приемлемая высота. И ещё можно положить в картошку горстку аптечной высушенной мяты – она препятствует прорастанию клубней.

Фото: SVETLANA VOZMILOVA/GLOBALLOOKPRESS

Автор: vizitka01

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