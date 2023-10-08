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Талибы* попросили организовать им проход к Израилю

редактор ГОРНЯК2201 минуты

“Талибан”* хочет помочь ХАМАС “захватить Иерусалим”

Фото: unsplash.com

Движение “Талибан”* (талибы, запрещенная в России террористическая организация), контролирующее Афганистан, обратилось к Ирану, Ираку и Иордании с просьбой организовать им проход к Израилю. Об этом сообщает израильская газета The Jerusalem Post, пишет “Интерфакс”.

В публикации утверждается, что талибы* хотят помочь ХАМАС “захватить Иерусалим”. Они якобы призвали три страны помочь им.

Ранним утром в субботу, 7 октября, боевики ХАМАС начали ракетный обстрел израильской территории. В организации заявили, что по территории Израиля нанесли удар не менее чем 5 тысячами ракет и боеприпасов. Хоть официальные лица Израиля и заявляют, что ракет было менее 2,2 тысяч, число пострадавших уже исчисляется сотнями, в том числе и после ракетного удара по сектору Газа.

*запрещенная в России террористическая организация

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