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Танец на костях: выжившие участники фестиваля в Израиле раскрывают правду

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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13 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Выжившим участника технофестиваля в Израиле в один из моментов удалось дозвониться до местной полиции, но им ответили: очень жаль, но помочь не можем. Судьба людей, которые оказались на Nature Party, до сих пор неизвестна. Пишет Царьград.

Ночь на технофестивле Nature Party в кибуце Раим превратилась в кошмар, когда в один из моментов начали раздаваться жуткие звуки выстрелов. Организаторами вечеринки была команда Tribe of Nova, известная своими рейвами электронной музыки Universo Paralello в Бразилии.

Миллет Бен Хаим, одна из выживших, рассказала в Социальных сетях, что внезапно музыка остановилась, и начался панический хаос. Сирены загремели и столбы густого дыма начали подниматься в небо. Большинство посетителей были в шоке и не знали, что делать. Миллет смогла добраться до главной дороги, но осознала, что впереди обосновалась группа вооружённых людей.

Девушка и другие выжившие провели три часа в лесной полосе, спрятавшись в опавших листьях. Примечательно, что люди постоянно звонили в полицию, но им не отвечали на протяжении нескольких часов. Когда связаться с полицией удалось, то оказалось, что выбираться придётся самим, поскольку армия ЦАХАЛа ещё не готова идти в непосредственную зону боевых действий. 

Она сомневалась, что сможет выбраться из опасной ситуации и написала прощальное письмо семье. Судьба заложников до сих пор неизвестна.

ФОТО: СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ИСТОЧНИК

новости Локтевский

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