Теперь мигрантам будет запрещено работать в такси и образовании

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06 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Партия “Справедливая Россия — За правду” внесла законопроект в Госдуму, предлагающий запретить работу иностранных трудовых мигрантов в четырех сферах: в образовании, медицине, фармацевтике и такси. Документ опубликован в электронной базе Думы. Пишет МК.

В пояснительной записке утверждается, что приток трудовых мигрантов из-за рубежа продолжает расти, однако оплата их труда, по мнению авторов законопроекта, не является более выгодной для экономики России, чем оплата труда россиян.

Предлагается ограничить долю иностранных работников до 5% от общей численности занятых в каждой из отраслей экономики, а в наиболее чувствительных социальных сферах, включая образование, фармацевтику, такси и медицину, установить полный запрет на работу мигрантов. Авторы законопроекта считают, что их неквалифицированный труд может принести больше вреда, чем пользы.

ФОТО: НАТАЛЬЯ МУЩИНКИНА

Автор: vizitka01

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