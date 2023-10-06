Теперь точно зима — снег и морозы: синоптики назвали россиянам точные даты

|

05 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, когда в столице ударят холода и выпадет первый снег. Пишет Теперь Внимание!

По словам синоптика, ночь с пятницы на субботу обещает быть очень холодной. Ночные температуры опустятся до нуля градусов, возможны также отрицательные значения.

На выходных к столице подойдет фронтальный раздел, который начнется со снега и перейдет в дождь. А в воскресенье снова снег. Это отличается от предыдущих прогнозов — ранее предполагалось, что снег пойдет только на следующей неделе. Но, по всей видимости, приход зимы состоится несколько раньше.

Фото: Konstantin Kokoshkin/globallookpress.com

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК