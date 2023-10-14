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Токаев выступил против санкций РФ после обещания соблюдать их

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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13 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. резидент республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выступил против антироссийских санкций. По его мнению, они губительным образом сказываются на глобальной торговле и на государстве в целом. Об этом он заявил на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке. Пишет URA.RU.

«Казахстан в принципиальном плане выступает против применения экономических санкций, которые самым губительным образом оказывают негативное влияние на глобальную торговлю и благополучие государств», — передает слова Токаева его пресс-служба. По словам казахстанского лидера, на данный момент в мировой торговле нарастает волатильность.

Ранее Токаев пообещал соблюдать западные санкции против России. По его словам, у него есть контакты со всеми соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима. Позже глава Казахстана попытался оправдаться за поддержку антироссийских санкций. По словам политика, Казахстан не является «анти-Россией», республика придерживается курса на всестороннее развитие отношений с Россией.

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