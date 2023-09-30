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Токаев заверил, что Казахстан стал “анти-Россией”

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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29 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе интервью агентству Казинформ сказал, что обвинения некоторых политических деятелей в заигрывании с Западом и отхождении от сотрудничества с Россией не соответствуют действительности. Пишет Прайм.

“Казахстан не является анти-Россией, мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяженная граница в мире”, — подчеркнул он по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Более того, Токаев отметил, что Россия и Казахстан связаны давними торговыми и гуманитарными связями.

По словам Токаева, санкции — неподходящий инструмент для нормализации международных отношений, которые сейчас крайне напряжены из-за дестабилизации мировой ситуации.

Кроме того, он отметил, что Казахстан не торгует товарами, находящимися под санкциями и не участвует в параллельном импорте в Россию. Тем не менее, торговля традиционными товарами растет и в 2022 году товарооборот с Россией достиг 25 миллиардов долларов, добавил Токаев.

Накануне Токаев был с визитом в Берлине и на совместной пресс-конференции с канцлером Шольцем заявил, что Казахстан будет соблюдать режим санкций в отношении России и не допускать их обхода.

Фото: Пресс-служба МИД РФ 

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