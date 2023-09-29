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Токаев заявил, что Казахстан будет соблюдать санкционный режим в отношении России

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Власти страны поддерживают контакты по этому вопросу с соответствующими организациями

Фото: pxhere.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что страна будет следовать санкциям, введенным в отношении России. Об этом сообщает ТАСС.

Во время поездки в Берлин Токаев заверил канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что у немецкой стороны не должно быть опасений по поводу того, что Казахстан помогает России обходить экономические ограничения. 

После встречи с Олафом Шольцем Токаев примет участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии и выступит на международном форуме Berlin Global Dialogue.

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