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Томенко наградил барнаульскую медсестру почетным званием

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Елена Головкова начала свою трудовую деятельность в неврологическом отделении Каменской ЦРБ, а с 1997 года перешла на работу в ГБ №10 Барнаула

Фото: Минздрав Алтайского края

Главная медсестра городской больницы №10 Барнаула Елена Головкова удостоена звания “Заслуженный работник здравоохранения Алтайского края”. Как сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края, награду ей вручил губернатор региона Виктор Томенко.

Головкова окончила Каменское медицинское училище по специальности медицинская сестра в 1989 году. Свою трудовую деятельность она начала в неврологическом отделении Каменской Центральной районной больницы, а с 1997 года продолжила ее в ГБ №10 Барнаула.

В последние два года медсестра приняла участие более чем 30 научно-практических и онлайн конференциях по современным аспектам сестринского дела и менеджмента в здравоохранения. Своим обширным опытом Головкова активно делится с коллегами и молодежью, выступая в роли наставника. Кроме того, она является членом экспертной группы алтайского Минздрава по специальностям “Сестринское дело” и “Организация сестринского дела”.

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