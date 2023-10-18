Топливные системы для БелАЗов будут производить в Алтайском крае

Местный завод поставляет белорусским партнерам форсунки с 1997 года

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Топливные системы для белорусских самосвалов БелАЗ будут производить в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном правительстве.

В обсуждении сотрудничества приняли участие губернатор Виктор Томенко, глава УКХ “Минский моторный завод” Александр Ботвинник, гендиректор Минского тракторного завода Виталий Вовк и председатель правления Алтайского завода прецизионных изделий Виктор Герман.

Томенко отметил, что регион готов увеличивать поставки шин, дисков и топливных систем для ММЗ.

Алтайское предприятие поставляет белорусскому заводу форсунки с 1997 года. Также в регионе разрабатывают топливную систему Common Rail для двигателей мощностью 5000 лошадиных сил, которые используют в карьерных самосвалах.

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